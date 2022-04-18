Son Dakika | Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri yayımlandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

TCMB'nin yayımladığı UYP verilerine göre, 2022 Şubat sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 288,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2,0 oranında azalışla 512,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -229,7 milyar dolar iken 2022 Şubat sonunda -224,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 96,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi