Son dakika: TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, savaşın sona ermesi çağrısında bulundu Açıklaması

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili olarak, "Biz ülke olarak ekonomimizin bundan en az etkilenmesi için çalışmalıyız." dedi.

Hacısalihoğlu, TTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Meclis Toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın gözünün bölgede olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, iki ülkenin diyalogundaki önemine işaret eden Hacısalihoğlu, "Devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili çalışmaları, bu çatışmanın önlenmesinde göstermiş olduğu arabuluculuktaki gayreti, Dışişleri Bakanımızın ve tüm bürokratlarımızın üstün gayreti başarılı bir şekilde devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve tüm bürokratlarımızı kutluyorum." dedi.

Hacısalihoğlu, Kovid-19 salgınının ardından, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan çatışmanın ekonomiyi de birinci dereceden ilgilendiren konu olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuya iki taraftan bakmak gerekir. Birincisi insanların yaşamlarının bozulması ve yok olması. Suriye'den ülkemize olan göç olayını hepimiz hatırlıyoruz. Ukrayna'nın şimdilik komşu ülkelere olan göç olayları belki ileride Türkiye'yi de çok yakından etkileyecektir. Diğer yönden baktığımızda özellikle Rusya Federasyonuna uygulanacak yaptırımların birinci derecede bizleri olumlu ya da olumsuz etkilemesi söz konusudur. Biz ülke olarak ekonomimizin bundan en az etkilenmesi için çalışmalıyız. Türkiye burada bağımsız bir davranış içinde hareket ederek ülkemizin gelecekte her iki ülke için de önemli bir dost durumunda olduğunu göstermektedir."

Ukrayna ile dostane ilişkileri olan Türkiye'nin, Rusya'nın düşman olarak gördüğü devletler içinde de yer almadığını belirten Hacısalihoğlu, "Rusya ile olan ticari ilişkilerimiz ve ekonomik konulardaki birlikteliklerimiz yaptırımlar sonrasında daha da artabilir. Sadece ticari emtia olarak değil, finans sektöründe de işbirlikleri olabilir. Dolayısıyla gerek Ukrayna ile gerek Rusya ile olan ilişkilerimizi iş camiası olarak daha yakından takip edip, daha etkili olmamızda yarar olduğunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, iş dünyası olarak en büyük beklentinin kısa zamanda çatışmanın sona ermesi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle gıda istikrarında ve gıda güvenliğinde, diğer taraftan enerji güvenliğinde ve buna bağlı olarak da emtiada fiyatların düşmesi beklenen sonuçlar olacaktır. Bir taraftan fiyatların pik noktasına geldiği gaz ve petrolde düşüşlerinin olacağı beklenmektedir. Diğer taraftan gıda güvenliği açısından bütün ülkeler kapanma noktasına gitmişlerdir. Buna bağlı olarak da fiyatlar yine üst seviyelere çıkmıştır. Özellikle metal sektöründe, nikel ve kadmiyum fiyatlarının düşeceği ve piyasanın biraz daha normalleşeceği beklenmektedir. Bu bakımdan bütün beklentimiz çatışmaların bir an önce bitmesi ve anlaşmanın bir an önce yapılmasıdır."

"Turizm sektörü büyük beklenti içinde"

Hacısalihoğlu, turizm sektörünün büyük bir beklenti içinde olduğunu vurgulayarak, iklim şartlarının zor olmasına rağmen Nevruz nedeniyle Trabzon'a özellikle İran'dan beklentilerinin üzerinde turist geldiğini söyledi.

Turistlerin şehirde alışverişe hareket getirdiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Beklentimiz önümüzdeki yıllarda özellikle Nevruzda şehrimize daha fazla misafirlerin gelmesi." dedi.

Hacısalihoğlu, ramazandan sonra turizm mevsiminin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Beklentimiz turizm yönünden oldukça fazla. Şehrimizdeki altyapı çalışmalarının da sezon gelene kadar tamamlanacağına ve misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağımıza inanıyoruz. Hepimizin beklentisi özellikle Suudi Arabistanlı turistlerin gelmesidir. Bu konuyla ilgili de bugüne kadar herhangi bir olumsuz bir görüş bize gelmemiştir. Diğer ülkelerden de önemli miktarda turistin geleceği konusunda da elimizde veriler bulunuyor. Turizm şehrimiz için bir sıcak para. Bu nedenle önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yine fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Bu fuar katılımları, gelecekte tıkanan belli bölgelerin yerine yeni bölgelerin turizm açısından alternatif olması açısından önemlidir."