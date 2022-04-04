Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." - Haberler

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Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk."

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş:

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk."

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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