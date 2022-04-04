Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk."
AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk."
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi