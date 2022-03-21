Son dakika: ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz" - Haberler

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Son dakika: ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz"

AA - Ekonomi
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Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, AK Parti Şanlıurfa 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'ndaki konuşması Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, AK Parti Şanlıurfa 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'ndaki konuşması Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. (2)

Son dakika: ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz

Son dakika: ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz

Son dakika: ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz

AA / Ekonomi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Şanlıurfa, AK Parti, Ekonomi, Haberler

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