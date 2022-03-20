Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız"

ÇORUM (İHA) - Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Enflasyon sorunu elbette bizim de canımızı acıtıyor. Ama emin olun bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ben şahsen bunu bir doğum sancısına benzetiyorum, ya da şafak vaktinden önceki karanlığa. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorum'da 25 milyon TL yatırım tutarına sahip 25 fabrika ile 4 projenin toplu açılış törenine katıldı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksinde gerçekleşen törende Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları hazır bulundu. Törende konuşan Bakan Varank, gündeme ve devam eden yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor"

Türkiye'nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Bakan Varank, "Bugün de Anadolu'muzun güzide şehirleri Amasya ve Çorum'u çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyoruz. Daha birkaç saat önce, Merzifon'da üretim ve istihdamın dinamosu olacak 20 fabrikanın açılışını yaptık. İşte şimdi de Çorum'da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakamlar elbette başarılı ve değerli. Ama bu yatırımların bizi geleceğe daha umutla baktıran önemli bir özelliği daha var. Nedir o biliyor musunuz? Hepsinin pandemi döneminde hayata geçmiş olması. Bu gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü tüm dünyada üretimin, ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde, bizim cevval girişimcilerimiz korkmadan yatırımlarına devam etti. Ülkemiz ekonomisine güvenin bir göstergesi olan bu yaklaşım da zaten Anadolu insanına yakışan bir erdem. Hani sizler diyorsunuz ya, 'Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz' diye. İşte bu yatırımlar ve Çorum'un son dönemde sanayide yaptığı atılımlar bu sözün hakkını sonuna kadar veriyor" dedi

"Her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık"

Pandemi sürecine rağmen Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltacak hamleler yaptığını vurgulayan Varank, "Tüm dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçiyoruz. Önce pandemi, şimdi de savaş şartları derken küresel rekabet koşuları adeta yeniden şekilleniyor. Bu rekabetin temel belirleyicisi de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji oluyor. Biz zaten yerli ve milli teknolojilerin önemini çok daha öncesinden görüp gerekli adımları atmaya başlamıştık. Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık. Bu zor süreçler de bize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu milli teknoloji hamlesi vizyonunun ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu gösterdi. Benzer bir durumu aslında sağlık sektöründe de yaşadık. Biz büyük bir öngörü ve hizmet aşkıyla şehir hastanelerini inşa ederken birileri ne gerek var, israf gibi akla mantığa sığmayacak vizyonsuz yorumlar yapıyordu. Ama bu hastaneler sayesinde, pandemi sürecinde sağlık sistemi dimdik ayakta kalan ülkelerden biri olduk. Benzer bir istikrarlı duruşu şimdi ekonomide görüyoruz" diye konuştu.

"G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık"

Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Varank, "Etrafındaki ateş çemberine rağmen ülkemiz hamdolsun ciddi bir atılım içinde. Ekonomimiz 2021'in son çeyreğinde yüzde 9, yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. Bu rakamlarla G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık. Geçen yılki ihracatımız da cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçti. Yine istihdamda da büyük başarılara imza attık. 2021 yılındaki istihdamda bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyon 200 bin kişilik bir artış oldu. Bu artışla birlikte işsizlik oranı da yüzde 11,3'e geriledi" şeklinde konuştu.

"İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız"

Enflasyonun kontrol altına alınacağını kaydeden Varank, "Tabii bu güzel gelişmeler enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette bizim de canımızı acıtıyor. Ama emin olun bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bakın biz geçen sene ithal petrol, doğalgaza, kömüre 55 milyar dolar fatura ödedik. Bu enerji üretimde, elektrik üretiminde ve sanayinin her alanında kullanılıyor. Bu seneye baktığımızda şartlar böyle giderse yaklaşık 80 milyar dolarlık bir enerji faturası ödeyeceğimiz gözüküyor. Bu paraların tamamını yurtdışına ödemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Elektrik üretiminde kullanılan kömürün yüksek kalorili olması lazım. Ülkemizde mevcut değil. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Bunların tamamının elbette ekonomiye bir etkisi oluyor. Ben şahsen bunu bir doğum sancısına benzetiyorum, ya da şafak vaktinden önceki karanlığa. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız. Biz bunu zamanında yaptık, yine yapacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

"Çorum'daki 216 projeye 155 milyon lira destek sağladık"

2002 yılından itibaren Çorum'da yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, şu ifadelere yer verdi:

Ülke olarak çok büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük destekçilerimizden bir de Çorum. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Çorum'un imkan ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. Bu bağlamda, Bakanlık olarak 2002'den günümüze kadar Çorum'daki OSB'lerimize verdiğimiz kredi desteği 160 milyon liraya ulaştı. Toplamda 5 bin KOBİ'ye verdiğimiz destek 100 milyon liraya yaklaştı. KOBİ demişken, sabah Amasya'daki konuşmamda da değindim, KOBİ tanımında bazı değişikliklere gittik. KOBİ olma şartlarında biri olan satış hasılatı veya mali bilanço limitini 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. Böylece daha fazla işletmemiz KOBİ statüsü kazanarak desteklerden faydalanma imkanı elde edecek. Diğer taraftan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çorum'daki 216 projeye 155 milyon lira destek sağladık. Sanayinin rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmak için 2 AR-GE merkezini Çorum'a kazandırdık."

"Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi bugün 25 firmaya ev sahipliği yapıyor"

"Bakanlığımız desteğiyle kurulan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi bugün 25 firmaya ev sahipliği yaparken 50 AR-GE personeline çalışma imkanı sunuyor. Bizler Çorum'un gelişmesi için var gücümüzle çalışırken Çorumlu iş adamlarımızda bizleri hiç mahcup etmedi. 2021 yılında ilimiz 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılına göre ihracatı yaklaşık yüzde 300 oranında artan Çorum birçok büyükşehri geride bıraktı. Bu nedenle Çorum'la ne kadar iftihar etsek az. Umuyorum ki Çorum'un bu başarısı diğer illerimize de ilham kaynağı olacak. Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ve sizlerin üstün gayretleriyle Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek."

Bakan Varank'ın konuşmasının arından, kurdele kesimi ile tören sonra ardı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi