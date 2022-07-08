Son dakika... Proje bazlı destek verilen Bursa ve Balıkesir'deki iki yatırımın kapsamı genişletildi

Proje bazlı devlet yardımı verilen Bursa ve Balıkesir'deki polimer/cips üretimi yatırımları, sentetik elyaf ile iplik çeşitlerinden POY ve FDY üretimini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bursa'daki polimer/cips üretim tesisi yatırımına verilen proje bazlı desteğin kapsamı genişletilerek, yatırım konusuna POY, FDY ve sentetik elyaf üretimi eklendi.

Böylelikle yatırım süresi sonunda yılda 72 bin ton polimer/cips, 151 bin ton POY, 50 bin ton FDY ve 72 bin ton sentetik elyaf üretilmesi planlanıyor.

Yatırımın süresi başlangıç tarihinden itibaren 5 yıldan 6 yıla uzatıldı. Öngörülen sabit yatırım tutarı 596 milyon liradan 5,2 milyar liraya, ilave istihdam 505'ten 1580'e, nitelikli personel 10'dan 30'a yükseldi.

Balıkesir'de yapılacak aynı alandaki yatırımın da kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, 5 yıldan 6 yıla çıkarılan yatırım süresi sonunda yıllık 281 bin ton polimer/cips, 164 bin ton POY, 18 bin ton FDY ve 36 bin ton sentetik elyaf kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 701 milyon liradan 5,7 milyar liraya, ilave istihdam 500'den 870'e, nitelikli personel 10'dan 30'a çıktı.

Söz konusu yatırım projelerinin yararlanacağı nitelikli personel desteği 7,5 milyon liradan 30 milyon liraya, enerji desteği de 40 milyon liradan 100 milyon liraya yükseldi.