Son dakika: Ne savaş ne deprem, bu evlere piyango vurdu

MANİSA (İHA) - Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinde yıkımlar hızla devam ediyor. Binlerce insan daha iyi bir yaşam için evlerini terk ederken, projede boşaltılan ve yıkımları devam eden binalar, savaş veya deprem sonrası yıkım yaşayan şehirleri andırdı. Manisa'nın en eski yerleşim yerlerinin olduğu 5 mahallenin 2'sinde başlatılan çalışmalar sonrası vatandaşlar itfaiye ve ambulansların giremediği sokaklardan ve rutubet kokan evlerden kurtularak Manisa manzarası eşliğinde modern evlerinde hayatlarına devam edecek.

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi Spil Dağı eteklerine kurulan ve eski Manisa'nın olduğu alandaki 5 mahalleyi kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje çerçevesinde 1. Etapta yer alan İshak Çelebi ve Kocatepe mahallelerinde 605 konut ve 54 dükkan yapılacak. Kentsel dönüşüm uygulanacak olan alanda yer alan 655 konut ve 10 tane de ticarethanen şu ana kadar 400'ün üzerinde ev boşaltılarak yarısının yıkımı yapıldı geri kalan kısımda da yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

"Hayalin gerçeğe dönüşmesini izliyoruz"

Kentsel dönüşüm projesi için çok büyük bir emek harcayan ve bunun için defalarca hem vatandaşlarla buluşan hem de Ankara'ya ziyaretler gerçekleştiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birisini Şehzadeler'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yürütüyoruz. Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi. 50 yıllık bir hayalin, bir özlemin gerçeğe dönüşmesi sürecini yaşıyoruz. 365 dönümlük bir alan, 5 mahalleyi kapsayan alanda kentsel dönüşüm çalışmamız var. Bu alan riskli alan ilan edildi. Bu alanın zemin etütleri, halihazır haritaları, gayrimenkul değer tespit çalışmaları, imar planının yapılması gibi çalışmaları geçtik ve alan birkaç etaba bölündü. Birinci etabın çalışmalarına başladık. Birinci etapta 655 konut vardı 10 tane de ticarethane vardı. Tüm hak sahipleriyle bire bir görüştük. Konut alma hakkı olan hak sahiplerinin yüzde 94'ünün, işyeri alma hakkı olan hak sahiplerinin de yüzde 100'ünün imzasını alarak büyük bir oranla ki bu oran açısından da büyük bir başarıdır. Türkiye'ye örnek bir orandır. Halkımızın ezici bir çoğunluğunun 'Evet bu doğru bir projedir ve biz yerimizi veriyoruz' diyerek imza atması sonucu evlerin boşaltılmasına başladık. Şu ana kadar 400'ün üzerinde ev boşaltılarak bize teslim edildi ve bunların yarısı yıkıldı. Alanda yıkım çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu ay sonuna kadar bu alanın tamamını temizlemiş oluruz diye düşünüyoruz ve planlıyoruz. Bir taraftan da Toplu Konut İdaremiz 605 konut ve 54 dükkanın ihale hazırlıklarını gerçekleştiriyor, yapıyor. İnşallah ihale yapıldıktan sonra temeller atılarak modern konutların orada yükseldiğini görmüş olacağız. Burada hak sahiplerinin yıllarca orada yaşayan, o bölgenin çilesini, ıstırabını çekmiş olan, itfaiye girmeyen, ambulans girmeyen sokaklarda sıkıntı içinde yıllarını geçirmiş insanların hayır dualarıyla onların destekleriyle bu proje yürüyor. Nihayetinde Allah nasip ederse yıllarca çile çekmiş vatandaşlarımızın anahtarlarını orada teslim edeceğiz" dedi.

"En büyük destekçimiz hak sahipleri"

Projenin halkın rekor desteği olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Çelik, "Manisa'da biz şunu başarıyoruz. Parsel bazında bir dönüşüm değil çok geniş bir alanda 5 mahalleyi kapsayan bir alanda kentsel dönüşüm mantığı ve ruhuna uygun bir şekilde, gerekli sosyal donatıları ayırarak, yolları, yeşil alanları planlayarak, modern konutların yerlerini sağlıklı bir şekilde tespit ederek örnek bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. En büyük destekçimiz burada hak sahipleri. Bize güvendiler, bakanlığımıza güvendiler ve rekor bir oranla imza atarak bu sürecin destekçisi oldular. Biz de süreci başından beri çok şeffaf bir şekilde yürüttük. Tamamen bütün paydaşları bilgilendirerek, vatandaşlarımız defalarca bilgilendirerek, tamamen şeffaf, güvenilir bir şekilde bu süreci yürüttüğümüz için böyle bir sonuca ulaştık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Diğer alanlar için uzlaşma görüşmeleri başlayacak"

Kentsel Dönüşüm projesinin 1. Etabının ardından diğer mahalleler için de uzlaşma görüşmelerini başlatacaklarını aktaran Başkan Çelik, "İshak Çelebi ve Kocatepe Mahallesi ilk etap içinde 75 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Burada 605 konut ve 54 dükkan yapılacak inşallah. Tüm alanın üçte biri olarak tabir edebiliriz burayı. Ardından diğer kalan alanlarla ilgili olarak uzlaşma görüşmelerini başlatıp inşallah etaplar halinde oraların yapımıyla ilgili de Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla mutabıkız. Biz takibe devam ediyoruz" dedi.

Başkan Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Süreç boyunca projeye destek veren AK Parti Manisa Milletvekillerine, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza, TOKİ Başkanımıza, Bakan Murat Kurum'a özellikle şükranlarımızı sunuyorum. Projeyi bizzat takip etti. Geldi yerinde saha incelemelerinde bulundu emeği çok büyüktür ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu projelerin mimarı ve destekleyici Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi