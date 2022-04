Son dakika... Modacı Dalmış: 'Rusya Ukrayna savaşı moda dünyasını olumsuz etkiledi'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisi birçok alana olduğu gibi tekstil sektörüne de etki etti. Ünlü modacı Abdulselam Dalmış, Rusya Ukrayna savaşının moda dünyasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Rimena Giyim marka tasarımcısı Abdulselam Dalmış, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın birçok alana olduğu gibi tekstil sektörüne de etki ettiğini söyledi. Dalmış, önce insanlık adına sonra da içinde yer aldığı sektör adına bu savaşın bir an önce son bulmasını ve olumsuzlukların ortadan kalkmasını dilediğini kaydederek, "Öncelikle, şu an böyle bir savaşın var olmasından dolayı oldukça üzgün olduğumu belirtmeliyim. İçerisinde yer aldığımız endüstride üretim ve ihracat faaliyetleri bu savaşın olumsuz etkileri ile yüz yüze kaldı. Bu alanda çalışmalar yürüten birçok firma üretimini gerçekleştirdiği ürünleri sipariş iptali sonucunda Rusya ve Ukrayna pazarına çıkaramadıkları için maliyetlerinin altında bir fiyat listesi ile satışa sunuyor. Bunun dışında satışı gerçekleştirilebilenler için ise ulaşım hayli zor bir konu haline dönüştü. Yeni bir rota ile ulaşım yöntemi belirlemek ve gerçekleştirmek, üreticiler için hem zaman hem de mali kayıpları beraberinde getiriyor. Diğer bir konunun ise para birimleri arasında yaşanan değer kayıplarının parite konusunda sıkıntılar oluşturması olduğunu ve sanayicinin bu konuda ne yapması gerektiği hususunda tam bir yol çizemedi. Bu alanda boy gösteren firmalar, şu an da finans, pazar, üretim ve ham madde alanlarında sıkıntılarını gidermeye çalışıyor ve bunun için alternatif yollar arıyorlar. Fakat bütün bunlar da sektörün canlanması için yeterli olmuyor. Ayrıca örgü kumaş, dokuma kumaş ve ev tekstili alanlarında üretim yapan işletmeler ise diğerlerine göre daha büyük problemlerle başa çıkmak zorunda kalıyor. Üzülerek söylemeliyim ki bazı firmaların ücretsiz izin ile çalışmalarına ara verebileceği bile düşünülüyor" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi