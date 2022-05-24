Son Dakika: Hükümet kira artışlarıyla ilgili harekete geçiyor! 3 bakanlık bugün saat 19.00'da bir toplantı yapacak. - Haberler

Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi. Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.

3 BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.

FAHİŞ KİRA ZİRVESİ

Bu kapsamda 3 bakanlık bu akşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde bir araya gelecek. Toplantıya üst düzey yöneticiler katılacak.

HEM EV SAHİBİNİ HEM DE KİRACIYI KORUYACAK SİSTEM

Toplantıda fahiş kira artışları, ev sahiplerinin kiracıları mağdur etmesi gibi konular ele alınacak. Hem ev sahibini hem de kiracının hakkını koruyacak bir sistem geliştirilecek.

BAKAN BOZDAĞ: HENÜZ ÇALIŞMA BİTMİŞ DEĞİL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konu hakkında dün yaptığı açıklamada kira artışlarıyla ilgili 3 bakanlığın çalışma yaptığını belirterek, "Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var. Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz" dedi.

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