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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,47, BES fonları ise yüzde 0,96 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,47, BES fonları ise yüzde 0,96 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,20 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,82 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,01 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da bir tek yüzde 0,68 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4740134257
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,1215123
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,12988315
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4473721
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,12432815
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2076715
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4543376
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8212012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2941390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,9625523619
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,0550491
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,59981
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,0131292
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,991101100
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,6729272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6813013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2513130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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