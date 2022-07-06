Son dakika haberleri! WWF-Türkiye ve Garanti BBVA'dan çağrı: Orman yangınlarına yönelik proje başvurularını bekliyoruz

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için Garanti BBVA ve WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı'na başvurular başladı. Yerel sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan WWF-Türkiye ve Garanti BBVA, kuruluşların orman yangınlarına yönelik proje başvurularını beklediklerini duyurdu.

Doğal hayata ve insana zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı ile yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici aynı zamanda, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalara destek verilecek.

Orman yangınlarıyla ilgili yerel sivil toplum tarafından geliştirilecek projelere finansal ve teknik destek sağlanacak programdan uygunluk kriterlerini sağlayan, proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernek, vakıf, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişilikler yararlanabilecek.

PROGRAMA BAŞVURU YAPACAK PROJELERİN FAALİYETLERİ ÜÇ BAŞLIK ALTINDA TOPLANACAK

Programa başvuru yapacak projeler üç başlık altındaki faaliyetleri içerebilecek. Bu başlıklar; yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar, yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım ile yangın sonrası doğal/ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesinden oluşacak.

PROJE BAŞINA EN AZ 50.000 TL VE EN ÇOK 500.000 TL DESTEK VERİLECEK

Türkiye'nin orman yangınlarına maruz her bölgesinden başvuru yapılabilecek projeler 6 aydan kısa, 24 aydan uzun olmayacak. Program çerçevesinde proje başına verilecek destek en az 50.000 TL ve en çok 500.000 TL olacak. Verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin toplam bütçesinin en az yüzde 10'u oranında eş katkı sağlanması gerekecek. Eş katkı, projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama, malzeme, vb. uygun maliyetler olmak kaydıyla ayni ya da nakdi olabilecek. Destek programı için başvurular 1 Haziran 2022 - 31 Aralık 2023 arasında trcanidestek@wwf.org.tr adresine elektronik postayla gönderilebilecek.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi