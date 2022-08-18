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Son dakika haberleri | TCMB: "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.

Son dakika haberleri | TCMB: 'Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.

Ekonomi Haberleri

Son dakika gelişmesine göre TCMB: "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.

TCMB: "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir."

Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

TCMB Ekonomi Haberler Son Dakika

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