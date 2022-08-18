Son dakika haberleri | TCMB: "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.
Ekonomi Haberleri
Son dakika gelişmesine göre TCMB: "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.
TCMB: "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir."
Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi