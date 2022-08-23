Son dakika haberleri! Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor Ekonomi Haberleri Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın Kazakistan'daki iştirakinin Kazakistan'daki Baiterek Holding'e satıldığı belirtildi. Anlaşma bedeline ilişkin detayların paylaşılmadığı açıklamada, "Sberbank, mevcut jeopolitik durum ve banka müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Kazak piyasasından çekilmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya'nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor. Ekonomi Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Kazakistan Rusya Ekonomi Haberler Son Dakika

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