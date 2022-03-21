Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Davamızın tüm bileşenleriyle; fedakarca, durmadan, duraksamadan çalıştık"
AA - Ekonomi
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Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'ndaki konuşması Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'ndaki konuşması Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. (1)