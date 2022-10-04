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Son dakika haberleri! İmperial Hastanesi yöneticilerine "Yılın Girişimci işadamları" ödülleri verildi

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberleri! İmperial Hastanesi yöneticilerine 'Yılın Girişimci işadamları' ödülleri verildi

Son dakika ekonomi haberine göre Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından "yılın girişimci iş adamları" ödülleri, İmperial Hastanesi yönetim kurulu üyelerine verildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından "yılın girişimci iş adamları" ödülleri, İmperial Hastanesi yönetim kurulu üyelerine verildi.

Yılın girişimci iş adamları ödüllerini hastane adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Dr. Ekrem Sağlam ve Mehmet Çelebi ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tahsin Yayla aldı.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapılan törende konuşan Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi "Şahsım, yönetim kurulum ve kurumum adına böyle güzel bir ödülü, almak bizleri gururlandırmıştır. Şehrimizin 500 kişiye istihdam sağlayan bacasız sanayisiyiz. Bu şehrin öz evladıyız. Bu şehrin yatırımcısıyız. Bu şehrin sevdalısıyız. En büyük hayalimiz bu şehre VIP bir İmperial Hastanesi kazandırmaktır. Bu vesileyle açacağımız ve oluşturacağımız yeni hastaneyi de böyle değerli bir hazirun ile açmak en büyük mutluluk olacaktır" diyerek katılımcılara teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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