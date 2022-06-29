Son dakika haberleri: Eskişehir'de ekmeğe zam
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de 3 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatı, gramajı düşürülerek 4 TL'ye yükseltildi.
Eskişehir'de 3 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatı, gramajı düşürülerek 4 TL'ye yükseltildi.
Eskişehir'de 210 gramı 3 TL'ye satılan ekmeğin 200 gramı 4 TL olarak satılacak. 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 TL olarak güncellendi. Yeni fiyat tarifesi, Kurban Bayramı sonu itibari ile 13 Temmuz sonrası Eskişehir ve ilçelerinde geçerli olacak. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi