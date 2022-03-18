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Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararı

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararı

Son dakika haberleri: Hatay'ın Erzin ve Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ve Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Erzin 380 ve Polateli 380 Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Gazete, Hatay, Kilis, Erzin, Ekonomi, Haberler

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