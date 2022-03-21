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Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirtti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde de yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Richmond Fed sanayi endeksinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini bildirdi.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

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