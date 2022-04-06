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Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 2.330,03 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 2.330,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,74 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 2.330,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,30'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı.

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin son 3 yılın zirvesi olan 2,63'ü test ettiğini anımsatan analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.400 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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