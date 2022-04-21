Son dakika haberleri | Bingöl'deki büyükbaş hayvancılık yatırımına kurumlar vergisi desteği artırıldı

Bingöl'de SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ tarafından gerçekleştirilen entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan kurumlar vergisi indiriminde daha önce yüzde 50 olan katkı oranı yüzde 65'e çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Bingöl'de çalışmaları devam eden entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre, proje için sağlanan kurumlar vergisi indiriminde yatırıma katkı oranı yüzde 50'den yüzde 65'e yükseltildi.