Son dakika haberleri | Bem-Bir-Sen, sendikal kazanımlardan memnun

Bem-Bir-Sen'in Van Şubesi öncülüğünde 16 il başkanlığıyla ortak basın açıklamasında bulundu.

Ortak basın açıklamasını okuyan Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel, Sendikalarının toplu görüşmeler neticesinde elde ettiği tüm kazanımları kalıcı bir kazanıma dönüştürmek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgi bakanlıklar ve TBMM'de çok yoğun bir mesai yürüterek meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Temel, Bu bağlamda sendikaların yıllardır uğraş verdiği yemek ve sosyal denge tazminatlarından doğan kamu zararlarının affına ilişkin kanun teklifi olumlu karşılanarak, af edildiğine işaret eden Temel, "Sendikamızın imzalamış olduğu Sosyal Denge Sözleşmesi konusunda ise ilk adım olarak 4688 sayılı Kanunun 32'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve SDS yapabilmeye yönelik kısıtlara (borçluluk ve personel gideri aşımı) ilişkin zimmetler çözülmüş oldu" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların ek göstergelerine 600 puan ekleneceğini belirten Temel, "3600 ek gösterge taslağında eksik kalan yerel yönetimlerde çalışan belediye başkan yardımcıları, il özel idarelerde çalışan birim müdürleri, şube müdürlerin tamamını saracaktır. Yerel yönetimlerde su ve kanalizasyon genel müdürlüklerinde çalışan daire başkanlarının da 3000 olan ek göstergeleri 3600'e yükseltilerek faydalanması sağlanmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm memurlarımız kademeli olarak 3600 ek göstergeden faydalanacaktır. Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfın' da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak" diye konuştu.

"Emekli ikramiyelerindeki artış 50 bin lirayı bulacak"

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışların, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacağını aktaran Temel, "Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplanacak. Emekli aylığı ve ikramiyeleri,2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak. Hükümetle yapılan toplu görüşmeler çerçevesinde elde edilen tüm kazanımların tamamı Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların kazanımıdır. Hükümetle yürütülen görüşmelerde gerek kanun tekliflerinin hazırlanmasında gerekse plan bütçe komisyonlarına sunulan tekliflerin tamamı sendikamız tarafından hazırlanmış olup başka bir sendikanın emeği ve katkısı olmamıştır. Yetkili sendika olarak bu zamana kadar yapılan kazanımların tamamı üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşmuştur. Daha önce yapılan kazanımları nasıl biz yaptıysak bundan sonraki kazanımların da en iyi şekilde karşılık bulması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Temel, kazanımlar için kendilerine desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'ya İlgili Bakanlara, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alan AK Partili milletvekillerine teşekkür ettiğini ifade etti. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi