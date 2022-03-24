Son dakika haberleri: Bakan Varank, Uşak Deri İşleme Tesisi açılışında konuştu Açıklaması

UŞAK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uygulanan proaktif politikalar sayesinde büyüme ve ihracatta ciddi bir ivme yakalandığını, sanayicilerden ekonomi politikalarına güvenmelerini ve yatırımlara cesaretle devam etmelerini beklediklerini söyledi.

Bakan Varank, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında hayata geçirilen Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin açılış törenine katıldı.

Konuşmasında, kentlerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek potansiyelleri harekete geçirecek projeleri uygulamaya geçirdiklerini dile getiren Varank, bu çalışmaların ürünü olan ve toplam bütçeleri 150 milyon lirayı bulan 5 önemli projeyi bugün Uşak'a kazandırdıklarını ifade etti.

Küresel sistemde kartların yeniden karıldığını, zorlu ama bir o kadar da fırsatlar barındıran dönemlerden geçtiklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Çığır açıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği ve şimdi de yaşanan savaş koşulları, global ekonomiyi adeta yeniden dizayn ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bu dönüşüm süreçlerini en iyi şekilde yönetmek, ülkemizi hak ettiği bir konuma taşımak için yoğun mesai harcıyoruz. Bunun için planlı sanayi altyapılarından iş ve yatırım ortamına, Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden girişimciliğe kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz politikalar var. Ancak takdir edersiniz ki bu politikaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için güçlü finansman mekanizmaları lazım. Dolayısıyla biz de finansman araçlarımızı sürekli çeşitlendiriyor, daha fazla KOBİ'nin, daha fazla girişimcinin bu desteklerden faydalanmasını sağlıyoruz."

"Her yönüyle özel ve örnek bir tesis"

Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladıkları ve bakanlığın yürütücü olduğu programla 800 milyon avroluk kaynak oluşturduklarına dikkati çeken Varank, 88 projeye destek olduklarını aktardı.

Bu projelerle işletmelerin daha verimli, rekabetçi ve yeşil bir ekosistemin parçası olmalarını arzuladıklarını aktaran Varank, Uşak'taki deri tesisinin de bu projelerin en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret etti.

Varank, şöyle devam etti:

"Uşak Deri OSB ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde geliştirilen bu projeye 100 milyon lirayı bulan destek sağladık. 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip bu tesisteki 35 adet son teknoloji makine ve ekipman sayesinde günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenebilecek. Gelişmiş atık yönetimi sistemi sayesinde bu tesis, çevre duyarlılığıyla da çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Avrupa Birliği normlarına göre ÇED raporu olan bu tesiste 24 bin metreküp kapasiteli bir atık su arıtma tesisi çalışıyor. Her yönüyle özel ve örnek olan bu tesis Uşak'taki hatta ülkemizdeki deri sektörüne yeni bir soluk getirecek."

12 ay boyunca üretim imkanı

Varank, Uşak'ın ülkedeki küçükbaş hayvan derilerinin yüzde 65'inin işlendiği, dericilikte marka olmuş bir şehir olduğunu ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bu sektörde faaliyet gösteren 133 işletmenin bulunduğunu anlattı.

Küçükbaş hayvan derisinin ağırlıklı olarak giysi imalatında kullanılması ve bu giysilere olan talebin giderek azalması nedeniyle sektörün darboğaza doğru sürüklendiğine işaret eden Varank, hayata geçirdikleri projeyle şehrin küçükbaş dericiliğindeki tecrübesini ekonomik değeri daha yüksek olan büyükbaş dericiliğine transfer ettiklerini kaydetti.

Kurulan tesis ve sunulan teknik destekler sayesinde işletmelerin herhangi bir yatırım yapmadan, çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacağına işaret eden Varank, bu sayede yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörünün 12 ay boyunca üretim yapma imkanına kavuşacağını bildirdi.

Rekabet güçleri artan sanayicilerin zamanla tedarik, üretim ve pazarlama alanlarında birlikte hareket etmesini öngördüklerini dile getiren Varank, işletmelerin kümelenmelere verilen devlet desteklerinden de yararlanmasını istediklerini kaydetti.

Yatırımlara devam çağrısı

Varank, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine kurguladıkları yeni ekonomi modeliyle kararlılıkla yola devam ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız proaktif politikalar neticesinde, büyüme ve ihracatta ciddi bir ivme yakaladık. Ama daha da önemlisi bu başarı performansını sanayi sektörümüzün öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Ancak daha gidecek çok yolumuz var. Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları da doğru bir şekilde kullanarak potansiyelimizi daha da geliştirecek, ülkemizi global bir üretim üssü haline getireceğiz. Bu noktada tüm illerimizin ülke ekonomisine azami katkı sunması büyük önem arz ediyor."

Oluşturdukları altyapılar, sundukları cazip teşvikler ve nitelikli insan kaynağıyla destekledikleri sanayicilerden korkmadan, çekinmeden yatırımlara devam etmelerini beklediklerini de ifade eden Varank, "Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin. Göreceksiniz enflasyondaki büyük oranda yurt dışı kaynaklı artışlar da kısa sürede sona erecek, yapacağınız yatırımlar sayesinde yeni döneme çok daha hazırlıklı gireceksiniz. Hem sizler hem de ülkemiz kazanacak." diye konuştu.

Törende Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Karahallı da birer konuşma yaparak tesise verilen destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, tesisin açılış kurdelesini kesti, deri işleme makinesinin butonuna basarak fabrikayı devreye aldı.

Uşak'ta üretilen deri ve deri ürünlerinin sergilendiği alanı gezen Bakan Varank, daha sonra aynı sanayi bölgesi içinde faaliyet gösteren bazı tesislerde de incelemelerde bulundu.

Açılış törenine AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve diğer ilgililer katıldı.