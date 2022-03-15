Son dakika haberleri: Bakan Nebati: "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir.
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Nebati: "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir.
Bakan Nebati: " Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız." - ANKARA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi