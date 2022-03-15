Son dakika haberleri: Bakan Nebati: "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. - Haberler

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Son dakika haberleri: Bakan Nebati: "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberleri: Bakan Nebati:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Nebati: "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir.

Bakan Nebati: " Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ukrayna, Petrol, dolar, Ekonomi, Haberler

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