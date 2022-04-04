Son dakika haberleri! Bakan Muş: "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine... - Haberler

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Son dakika haberleri! Bakan Muş: "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine...

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Son dakika haberleri! Bakan Muş:

Son dakika ekonomi haberi... Bakan Muş: "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

MUŞ (AA) - Bakan Muş: "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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