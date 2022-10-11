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Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır."

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.'

Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.

Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

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