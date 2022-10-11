Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." Ekonomi Haberleri Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır. Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler Son Dakika

Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.' - Haberler

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