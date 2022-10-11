Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır."
Ekonomi Haberleri
Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.
Bakan Dönmez: "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi