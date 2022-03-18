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Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya yükseldiAltın piyasasında, en düşük 916 bin lira, en yüksek 924 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 924 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 916 bin lira, en yüksek 924 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 924 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 938 milyon 64 bin 47,49 lira, işlem miktarı ise 1.028,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 17 milyon 142 bin 465,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış914.000,001.943,05
En Düşük916.000,001.925,00
En Yüksek924.000,001.948,00
Kapanış924.000,001.938,00
Ağırlıklı Ortalama920.192,971.932,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)938.064.047,49

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.028,69

Toplam İşlem Adedi39

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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