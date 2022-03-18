Son dakika haberleri | Altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 916 bin lira, en yüksek 924 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 924 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 938 milyon 64 bin 47,49 lira, işlem miktarı ise 1.028,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 17 milyon 142 bin 465,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: