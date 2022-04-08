Son dakika haberleri! Altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 916 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 914 bin 10 lira, en yüksek 917 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 916 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 247 milyon 937 bin 598,26 lira, işlem miktarı ise 271,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 384 milyon 654 bin 250,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: