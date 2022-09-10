Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,64, BES fonları ise yüzde 2,71 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,64, BES fonları ise yüzde 2,71 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,39 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 7,37 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: