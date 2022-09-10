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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3)

Ekonomi Haberleri

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,64, BES fonları ise yüzde 2,71 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,64, BES fonları ise yüzde 2,71 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,39 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 7,37 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,6443941820
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları4,5915150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,981089810
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,8473721
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7559526
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,3979763
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7946460
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3946460
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,712612583
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,6450500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,1112111
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,3732311
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,541111101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,6530300
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,5313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,6513130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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