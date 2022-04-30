Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,70 kayıpla 2.430,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.398,90 puanı, en yüksek 2.510,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,31 azalışla 2.301,47 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,80 düşüşle 4.179,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,70 kayıpla 1.771,24 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,22 azalışla 2.781,92 puana geriledi.

Qua Granite en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,20 ile Qua Granite oldu. Qua Granite'yi yüzde 12,85 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 9,61 ile GSD Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 18,79 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 15,51 ile Tekfen Holding ve yüzde 14,10 ile ASELSAN şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 117 milyar 460 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 104 milyar 887 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 88 milyar 872 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,85 azalışla 910,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,81 kayıpla 6 bin 100 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,73 değer kazanarak 14,8630 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,57 azalışla 15,6550 lira oldu.

Geçen hafta 19,0060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,61 kayıpla 18,7000 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kaybederek 15,3090 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)