Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.424 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.432,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.424,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 altında 2.407,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.414,00 puana çıktı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini kaydederek, yeni haftanın açılışında küresel ölçekte risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini dile getiren analistler, başkanların para politikasına yönelik sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığına değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 ve 2.380 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.