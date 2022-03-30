Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan...

Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi