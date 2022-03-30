Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi