Son dakika haberi: Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı - Haberler

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Son dakika haberi: Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı

Son dakika haberi: Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

 - Güncelleme:

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30 Haziran 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Söz konusu bilanço şartı, karar öncesinde 31 Mart 2022 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı'na istisnayı 30 Haziran ve 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulama yetkisi tanınmıştı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

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