Son dakika haberleri | Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı

Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı

Adana'da yağlık ayçiçeğinden 175 bin ton rekolte bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Bağımlılığı azaltmak için destek bekliyoruz"

"Ayçiçeği kilogram fiyatı en az 15 lira olmalı"

ADANA - Ukrayna-Rusya savaşının ardından önemi artan, 'çayır tırtılı' istilasıyla da verim düşüklüğü korkusu saran ayçiçeğinin Adana'da hasadı başladı. Ekim alanları geçen seneye göre yüzde 10 artan ayçiçeğinden 175 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılları İstanbul Çatalca'daki tarlalara da zarar verdi. Bilecik, Eskişehir ve Çanakkale'de de yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde hasar veriyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da, birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde hasat başladı. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Adana'da bu yıl 700 bin dekardan 175 bin ton rekolte hedefleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dönüme yaklaşık 200 kilogram ayçiçeği alınacağını söyledi. Doğan verimin bu sene düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışların geç günlerde yağmayıp toprağın çatlamasından dolayı verim düşük. Geçen sene Adana'da 650 bin dekar alanda ayçiçeği varken bu sene ekim alanları yüzde 10 arttı. Şu anda 700 bin dönümün üzerinde ayçiçeği var. Biz Türkiye'nin yaklaşık 10'unu karşılamaktayız. Burada ekilen ayçiçeği de hep yağlık" diye konuştu.

"Ayçiçeği fiyatı en az 15 lira olmalı"

Ayçiçeği fiyatlarının en az 15 lira olması ve ayçiçeğinin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması gerektiğini aktaran Doğan, "Geçen sene ayçiçeği fiyatları 5 liraydı. Ancak girdi fiyatları 3 kat arttığı için ayçiçeğinde fiyatının 3 kat artarak en az 15 lira olmasını ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasını bekliyoruz" dedi.

Ayçiçeğine de buğday ve mısırda olduğu gibi en az 1 lira destek verilmesi gerektiğini, destek verildiğinde ekim alanlarının artacağını vurgulan Doğan şunları söyledi:

"Rusya ve Ukrayna savaşıyla ayçiçeğinin önemi arttı. Savaş döneminde ayçiçeği krizi yaşandı. Biz ayçiçeği ekim alanlarını arttırmalıyız. Devletimiz eğer destek verirse bu ekim alanları artacak. Ancak destek olmazsa çiftçimiz para kazanamayacak ve ekim alanları azalacak. Marmara'da gördük 'Çayır tırtılı' ayçiçeği tarlalarını istila etmiş. Eğer orada önlem alınmazsa burada da verim az olduğu için fiyatlar daha da yükselecek. Biz ülke olarak buğday, soya, mısır, pamuk ve ayçiçeğinde dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı azaltmak için destek bekliyoruz."

200 dönüm alanda ayçiçeği eken çiftçi İsmail Malaoğlu ise ayçiçeği fiyatının en az 15 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.