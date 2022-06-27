Son dakika haberi! Savaş, tekstil sektörünü vurdu; ihracat 136 milyon dolar azaldı

ÖZ İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Rusya- Ukrayna savaşının tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Verilere baktığımız zaman geçen yıla göre, 136 milyon dolar bir azalma yaşanmış. Total ihracatımız 20 milyar doların üzerinde. 136 milyon dolar aslında devasa bir rakam değil. Fakat yine de bir kayıp var. Bu kaybın bir an önce telafi edilmesi gerekir" dedi.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tekstil sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi. Türkiye'den savaş bölgesine iyi ihracat yapıldığını belirten Ay, "Verilere baktığımız zaman geçen yıla göre, 136 milyon dolar bir azalma yaşanmış. Total ihracatımız 20 milyar doların üzerinde. 136 milyon dolar aslında devasa bir rakam değil fakat yine de bir kayıp var. Bu kaybın bir an önce telafi edilmesi gerekir çünkü bu kayıp, emekçiyi derinden etkilemektedir. Tekstil sektörü yeni pazarlar buluyor. Pandemiden sonra avantajlı pozisyona döndüğümüz için Türkiye'ye yüksek bir kapasite talebi vardı. Avrupa pazarına dönerek, bu kapasite açığını kapatıyor ve kaybı tamamlamaya çalışıyoruz fakat yine de bizim için o pazar, önemli. Bir an önce bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Herkesin asgari ücretle ilgili görüşler açıkladığını da söyleyen Ay, "Aslında verilere baktığımız zaman asgari ücretle ilgili geçmiş dönemde şöyle bir tablo var; geçmiş 20 yıla baktığımız zaman, en güzel 2013 yılında 437 dolar net asgari ücreti yaşamışız. Bugün 7 bin 500 lira net rakama varan bir değer. Ülkede asgari ücretin tekrar işçinin nefes alabileceği bir noktaya gelmesini istiyorsak, bence 2013 yılındaki 437 dolar net asgari ücreti yakalamamız gerekir, diye inanıyorum" dedi.