Rize-Artvin Havalimanı, daimi hava hudut kapısı ilan edildi - Haberler

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Rize-Artvin Havalimanı, daimi hava hudut kapısı ilan edildi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Rize-Artvin Havalimanı, daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 Mayıs'ta açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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