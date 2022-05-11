Rize-Artvin Havalimanı, daimi hava hudut kapısı ilan edildi
AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 14 Mayıs'ta açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi