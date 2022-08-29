Son dakika haberi... Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 30 bin 700 aracı filosuna kattı

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 13,9 milyar liralık yatırım yaparak 30 bin 700 adet aracı filosuna kattı.

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2022 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 13,9 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak 30 bin 700 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 65 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2021 yılı sonuna göre yüzde 1,4 artarak ve 241 bin 500 adede ulaştı.

Hibrit ve elektrikli araçların yükselişi

Rapora göre, Renault yüzde 23 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 14,5'le Fiat, yüzde 10,6 ile Volkswagen ve yüzde 10,4'le Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 51,3'ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 13,3 pay aldı.

2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılının ilk yarısında yüzde 5,8'e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 64,4 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 28'e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 7,6'ya çıktı.

Sedan yine birinci sırada

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk altı ayı sonunda operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan birinciliği devam etti. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 64,6 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 19,2 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 7,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1,6 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 71,4'ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 28,6 olarak gerçekleşti.

Operasyonel kiralama sektörü, yılın ilk altı ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. Rapora göre, sektörün 2022'nin ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 8,1 milyar TL'yi buldu.

"Hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi unsurları yöneterek maliyet avantajını müşterilerimize yansıtıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, şunları kaydetti:

"Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine dayanarak Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) hazırladığı Avrupa Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi'ne göre, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, otomobil pazarı yüzde 13,7 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 24 azaldı. Ülkemizde ise otomotiv pazarı Avrupa'dakinden biraz daha olumlu bir seyir izliyor. Yine ODD verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3, otomobil pazarının yüzde 10,3, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 5,6 daraldığı görülüyor.

Otomotiv pazarında yaşanan bu daralmanın daha ne kadar devam edeceğini öngörmek güç.Yeni otomobil tedarikinde bu dönemde sıkıntı olduğu için araç kiralama sektörü de arzu edilen araç filosu büyüklüğüne, büyüme potansiyeli olmasına karşın, ulaşamıyor. Buna rağmen, sektör olarak müşterilerimizi araçsız bırakmamak adına çözümler üretiyor, yeri geldiğinde müşterilerimizin araç kiralama kontratlarının süresini uzatıyor ya da 2'nci el araçlar kiralıyoruz.

Artan araç maliyetleri sebebi ile müşterilerimiz de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyorlar. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine karşın araç kiralama satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı. Araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek maliyet avantajını müşterilerimize yansıtıyoruz."