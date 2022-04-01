Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 34.791,92 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 4.547,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 14.288,93 puana yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişelerinin etkisiyle dün negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası seyri açısından yakından takip edilen istihdam raporu, ABD'de işsizlik oranının 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve ücretlerin yeniden hızlandığını ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, martta 431 bin kişilik artış gösterdi.

İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 3,6 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve Fed'in para politikasının sıkılaşmasında daha agresif olabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.