Son dakika haberi: Kuyumcu Durukan: 'Küçük yatırımcı elinde bulunan altına sahip çıkmalı'

Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altının ons fiyatının 2 bin doları görebileceği öngörüsünde bulundu.

Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, "ABD'nin resesyona girmesi beklentisi yükseldi. Bu durum ise altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentilerini arttırıyor. Kısa vadeli düşüş trendi sonrası altın hızla yükselişe geçecek" ifadelerini kullandı. Altında kar satışlarına aldanılmaması gerektiğini de aktaran Durukan, "Küçük düşüşlere aldanmayın. Mayıs ayında belki bir düşüş yaşayacağız. Yeniden de yükseliş trendi başlayacak. Altın çok kıymetli bir ürün haline gelecek. Bugün 1 liraya aldığınız altın, bir sonraki yıl iki lira olacak "diye konuştu.

"Küçük yatırımcı altınına sahip olsun"

Küçük yatırımcının elinde bulunan altınına sahip çıkması gerektiğini anlatan Durukan, "Altınlarınıza sahip çıkın, para baronları altınlarınızı almasın. ABD ciddi sıkıntı içerisinde, 7 yıl önce aldığı kararlar üzerine yeni kararlar alacak. ABD Doları 'Balon' olabilir. Yatırımcı bu duruma çok dikkat etmeli. Dolarlar elde kalabilir. Dünya genelinde üretime dayalı sıkıntı var. Belki düğünlerde çeyrek altın takmak dahi sıkıntı olacak. Altın dünya üzerinde çok kıymetli bir maden olarak karşımıza çıkacak" öngörüsünde bulundu.

Parasını altına yatıran Mülazım Çakmak adlı vatandaş ise altın yatırımının doğru bir tercih olduğunu söyledi. Bülent Özşahin de döviz yerine Türk insanının yatırımını altına yapması gerektiğini belirtti. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi