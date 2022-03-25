Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, Alanya'da konuştu Açıklaması

ALANYA, ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Tarihi zenginliğimiz kopyalanamaz bir değer. Bu turizm ürününü, bu değeri, ne kadar çok tanıtırsak daha iyi noktalara gelecektir." dedi.

Alparslan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Alanya ilçesinde bir otelde gerçekleştirdiği 'Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi' konulu toplantıda, turizmin ülke için stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Sektörün kendi gerçekleri dışında bir çok kriz ve sorunlarla boğuştuğunu belirten Alparslan, "1999'daki deprem, PKK terör örgütü elebaşının yakalanmasıyla Avrupa'da çıkan olaylar, Rusya'nın uçağının düşürülmesi ve son büyük kriz pandemi, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı, bunlar turizmi olumsuz etkiledi. İki ay önceki beklentilerimizi, hedeflerimizi bugün düşünemiyoruz. İnanıyorum ki bir an önce bu savaş sonuçlanır, barışa ve çözüme kavuşur. Biz de tekrar iki ay önceki konjonktürü yakalarız." ifadelerini kullandı.

"Bir çok medeniyetin sahip olduğu zengin bir birikime sahibiz"

Türkiye turizminin potansiyelinin büyük olduğun hatırlatan Alparslan, dünya turizminde çok önemli bir yere ve iddialı hedeflere sahip olduklarını kaydetti. Bu potansiyeli ne kadar nitelikli ürüne çevirirlerse Türk turizminin, ekonomiye katkısının da o kadar artacağının altını çizen Alparslan, şöyle konuştu:

"Anadolu toprakları bugüne kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Göbeklitepe tarihin sıfır noktası. Anadolu, dünyanın en büyük imparatorluklarının kurulduğu topraklar.... Dolayısıyla bir çok medeniyetin sahip olduğu zengin bir birikime sahibiz. Neresini kazırsanız kazın bir tarihi eser ulaşmak içten bile değil. Anadolumuz adeta açık bir hava müzesi. Bu tarihi zenginliğimiz kopyalanamaz bir değer. Bu turizm ürününü, bu değeri ne kadar çok tanıtırsak daha iyi noktalara gelecektir."

"Pandemi sürecinde 'Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uyguladık"

Alparslan, dünyada son yaşanan olaylara rağmen turizm konusundaki zararı en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldiklerini dile getirerek, daha önce yaşanan krizlerin kendilerini tecrübeli hale getirdiğini belirtti.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Alparslan, "Pandemi sürecinde 'Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uyguladık ve bu da diğer ülkelere göre daha az zararla atlatmamıza sebep oldu. Bundan sonra sertifika programını güçlendirerek devam edeceğiz." dedi.

Türkiye turizminin 2019'da da çok iyi bir duruma geldiğini aktaran Alparslan, 52 milyon turist ve 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaştıklarını kaydetti.

Alparslan, şunları kaydetti:

"Turizmin Anadolu'nun her köşesine yayılması ve 12 ay turizmin yapılmasına çok yaklaşmıştık. Ancak pandemi süreci bunu baltaladı. 2022 ve daha sonrası için de aynı konjonktürü yakalama fırsatına ulaştık. Ancak bu defa da savaş çıktı. Bu savaşın kısa sürede çözüleceğini düşünecek olursak Türkiye'de turizm Anadolu'da çok hızlı bir şekilde gelişecek ve yayılacak. Dolayısıyla yakın gelecekte turizm konusunda nitelikli ürünler ve çeşitlendirilmesi konusunda Anadolumuzun her yerinde yatırım ve gelişme imkanı var."

Konuşmasının ardından Alparslan'a MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy tarafından 'Kızılkule ve Tersane' motifli bakır tablo hediye edildi.