Son dakika haberi: KazanBelBeton kendi maden sahasını aldı

Kahramankazan Belediyesinin hizmet ve projelerinde kullandığı, ayrıca piyasaya da sattığı betonu ürettiği KazanBelBeton şirketi, beton yapımında ana madde olarak kullanılan agrega malzemesini elde edeceği bir maden sahası satın aldı.

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı projelerle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesince kurularak geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan KazanBelBeton, büyümeye devam ediyor. Faaliyete girdiği ilk gün 50 milyon TL'lik satış sözleşmesiyle ticari yolculuğuna başlayan KazanBelBeton, şimdi de beton üretiminin ana maddesi olan agrega malzemesini üretmek için kolları sıvadı. KazanBelBeton bu çerçevede ilçenin İne Mahallesi sınırları içerisindeki kalker sahası için düzenlenen ihaleye katıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihaleyi kazanan KazanBelBeton, yaklaşık 41 hektarlık kalker sahasını bünyesine kattı. KazanBelBeton, böylece beton ve beton ürünlerinin yapımında kullanacağı ana malzeme olan agregayı da kendi üretecek. Agrega malzemesi, 1 milyon ton kapasiteye sahip olan madenden kırma eleme yoluyla elde edilecek. Agrega madeninin önümüzdeki günlerde faaliyete girmesi hedefleniyor.

Maden sahasında ilk etapta 30 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. KazanBelBeton, böylece beton üretiminde kullanacağı agrega malzemesini kendi üreterek hem tasarruf etmiş olacak hem de önemli bir gelir kaynağı elde ederek istihdama da katkı sunacak. Ayrıca agrega malzemesinin üretiminden artan malzemeler, ilçedeki yolların iyileştirilmesinde kullanılacak. Böylece maden sahasından elde edilen agrega ve agrega dışı malzemeler, firesiz bir şekilde kullanmış olacak.

"Hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maden sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Maden sahasını gezen Başkan Oğuz, yetkililerle burada nasıl bir işletme kurulacağına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Yetkililer, Başkan Oğuz'a maden sahasıyla ilgili bir de sunum yaptı. Başkan Oğuz, belediyelerine gelir getiren örnek projelere imza atmaya devam ettiklerini belirterek, yalnızca para harcayan değil, aynı zamanda para da kazanan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Oğuz, ihale yoluyla satın aldıkları bu maden sahasıyla KazanBelBeton şirketine ve belediyelerine çalışmalarında kullanacağı önemli bir hammadde rezervi kazandırdıklarını kaydetti. Geliştirdikleri üretim odaklı projelerle örnek olduklarını ifade eden Oğuz, "Daha önce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Sonrasında ise kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton'un açılışını yaptık. KazanBelBeton ile yine hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz. Son olarak da bu maden sahasıyla birlikte ilçemiz için çok önemli bir adım daha attık. Kahramankazan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bütçemizin üzerine çıkacağız"

Belediyelerinin yıllık bütçesinin 160 milyon TL olduğunu söyleyen Oğuz, KazanBelNet ve KazanBelBeton'la bu yıl içinde belediyelerinin bütçesinin üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. - ANKARA