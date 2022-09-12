Son dakika haberi | Kastamonu'daki selden etkilenen işletmecilerler 'acil yardım destek kredisi'nden faydalanacak

Kastamonu'da, 3 Eylül'de yaşanan sel afetinden etkilenen işletmeciler, 'acil yardım destek kredisi' kullanacak.

Kastamonu il merkezinde, 3 Eylül tarihinde etkilenen şiddetli sağanak sonrasında 400'den fazla iş yeri, ev ve otoparkı sel suları bastı. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde, iş yerleri zarar gören işletmeciler için başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlandı. Bu çerçevede, Kastamonu il merkezi ile diğer ilçelerde yaşanan sel afetinden etkilenen işletmeler, faizi KOSGEB tarafından karşılanacak, ilk yılı ödemesiz, iki yıl geri ödemeli kredi kullanabilecek. İşletmeler büyüklüklerine göre 100 bin TL ya da 200 bin TL tutarında kredi imkanından faydalanabilecek.

Selden etkilenen işletmeler KOSGEB'e başvuracak

Selden etkilenen işletmeler, Kastamonu Valiliği tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonunda tutulan tutanakları ile KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü'ne başvuracaklar ve KOSGEB'in desteklediği sektörlerdeki işletmeler, 8 ayrı bankadan birine kredi için başvurabilecek.

"İşletmelere gerekli kolaylığı sağlamaları için bankalarla iletişimde olacağız"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Sel felaketinden etkilenen işletmelerimizin yaralarını sarmak için KOSGEB ile verimli bir işbirliği yürüttük ve destek talebimizi ilgili bakanlıklara ilettik. İş birliğimiz sonucunda felaketzede işletmelerimiz için acil yardım destek kredisi çıktı. Krediyi ödeyecek olan 8 ayrı banka yetkilileri ile işletmelerimize kolaylık sağlamaları konusunda sürekli iletişim içinde olacağız" dedi.

"İşletmelerimizin yanındayız"

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol ise, "Haziran ayı sonunda ilçelerimizde yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop illeri afet bölgesi ilan edilmişti ve KOSGEB desteği ile buluşmuşlardı. Son olarak geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden zarar gören işletmeler de kurumumuzun desteklediği sektörlerde faaliyet göstermeleri kaydıyla, Acil Yardım Destek Kredisi'nden faydalanacaklar. Kastamonu Valiliği hasar tespit komisyonu tarafından tutulan tutanakla bize başvurmaları halinde, gerekli evraklarını güncelleyerek, kredi verecek olan 8 bankaya yönlendireceğiz. Faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredinin ilk yılı ödemesiz, sonraki iki yıl geri ödemeli olacak. İşletmeler büyüklüklerine göre 100 bin TL ya da 200 bin TL tutarında kredi kullanabilecek" diye konuştu. - KASTAMONU