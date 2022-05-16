Son dakika haberi... 'İstanbul'u Koşuyorum'un ilk yarışı olan 'Asya Etabı', Polisan Kansai Boya sponsorluğunda gerçekleşti

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin ilk yarışı olan "Asya Etabı", Polisan sponsorluğunda "Colour Run" konseptiyle dün Üsküdar'da gerçekleşti.

Polisan açıklamasına göre, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı koşu, renkli görüntü ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Polisan Kansai Boya sponsorluğunda "Colour Run" konseptiyle gerçekleşen koşuda sporcular, tişörtlerini X1 Art hobi boyaları ile renklendirirken, parkurda püskürtülen renkli boyalar da sporculara motivasyon sağladı.

Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleştirilen "İstanbul'u Koşuyorum" yarışlarının 2022'deki ilk yarışı olan "Asya Etabı"nda sporcular, tişörtlerini X1 Art hobi boyaları ile renklendirirken, parkurda püskürtülen renkli boyalar da sporculara motivasyon sağladı.

Katılımcıların 5K ve 10K kategorilerinde yarıştığı koşuda, parkurun belirli noktalarında sporculara tüplerle renkli boyalar püskürtüldü. "İstanbul'u Koşuyorum" "Asya Etabı"na, 42 farklı ülkeden 119 yabancı sporcu katıldı. Yarışta sporcuların dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü.

10K Kadınlar Genel Klasman'da Damla Çelik 37,42'lik derecesiyle birincilik ipini göğüsledi. Iuliia Zianterekova 38,29'luk derecesiyle ikinci ve Suzan Tunca 40,28'lik derecesiyle üçüncü oldu.

10K Erkekler Genel Klasman'da Murat Emektar 30,28'lik derecesiyle birinci sırada yer aldı. Mestan Turhan 30,41'lik derecesiyle ikinci olurken, Ilaman Shyhnepesov 34: 29'luk derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı.

5K Kadınlar Genel Klasman'da Şengül Eda Kuğu 22,26'lık derecesiyle birinciliği elde etti. Gülnaz Ayar 22,27'lik derecesiyle ikinci, Sabriye Özer ise 22,51'lik derecesiyle üçüncü oldu.

5K Erkekler Genel Klasman'da 16: 46'lık derecesiyle Ahmet Tek yarışı ilk sırada bitirirken, Ömer Faruk Uğurlu 16,56'lık derecesiyle ikinciliği ve Gürkan Çekiç 17,00'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Polisan Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Tolga Üzümcü de koşuya katılanlar arasında yer aldı.

Koşunun boya sponsoru Polisan Kansai Boya, standında ve koşu kitinde yer alan X1 Art hobi boyaları ile sporculara tişörtlerini renklendirme ve tarzlarını yansıtma imkanı sundu.