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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Son dakika habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Nebati, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

Nureddin Nebati, Suudi Arabistan, Maliye Bakanı, Twitter, Ekonomi, Haberler

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