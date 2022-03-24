Son dakika haberi! Güney Afrika 338 milyar liralık yatırım taahhüdü aldı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bugün düzenlenen 4. Güney Afrika Yatırım Konferansı'nda yerli ve yabancı yatırımcılarından 332 milyar rand (338 milyar TL) yatırım taahhüdü aldıklarını açıkladı.

Konferansa aralarında üst düzey siyasetçilerle iş dünyası temsilcilerinin bulunduğu yaklaşık 1000 delege katıldı.

Ramaphosa burada yaptığı konuşmada, konferans kapsamında 80 yatırımcıdan 332 milyar rand yatırım sözü aldıklarını söyledi.

Ramaphosa, böylece 2018'te belirledikleri 5 yılda 1,2 trilyon rand yatırım çekme hedeflerini, aradan geçen 4 yılda yüzde 95 tamamladıklarını kaydederek, "Gelecek yıl sadece hedefimize ulaşmakla kalmayacak, onu aşacağız." dedi.

Ülkeye en fazla yatırımın madencilik sektörüne yapıldığını belirten Ramaphosa, "Güney Afrika'da madencilik yeniden canlanıyor ve bu bazılarının iddia ettiği gibi gün batımı ekonomisi değil, gün doğumu ekonomisi." diye konuştu.

Ramaphosa ayrıca, otomotiv, bilgi işlem teknolojileri, gıda ve eğlence sektörlerinde büyük yatırım taahhütleri aldıklarını ifade etti.