Sivas ekonomi haberi | Enflasyona savaş açtı, Sivas'ta en ucuz ekmeği o satıyor

Enflasyona savaş açtı, Sivas'ta en ucuz ekmeği o satıyor

Sivas'ta enflasyona savaş açan bir fırıncı piyasada 3.5 lira satılan somun ekmek fiyatını 2.5 liraya indirerek vatandaşa ucuz ekmek hizmeti veriyor

SİVAS - Sivas'ta bir fırıncı piyasada 3.5 lira satılan somun ekmek fiyatını 2.5 liraya indirerek vatandaşa ucuz ekmek hizmeti veriyor.

Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz fiyatlı ekmeğe ulaşması için enflasyona savaş açtı. Toplamda 4 şubesi bulunan Yıldız, ekmeği normal fiyatının 1 lira aşağısına satarak vatandaşların takdirini topluyor. Günlük talebe göre 4-5 bin arası ekmek üretip satışa sunan Yıldız, ekonomik açıdan zor günlerde halka bu şekilde destek olduğunu belirterek, ömrünün yettiğince bu hizmetleri devam ettireceğini söyledi.

"Bolca hayır duası alıyoruz"

Yıldız, vatandaşlardan aldığı hayır duasıyla işlerinin rast gittiği belirterek, "Belediye rayiç ekmek satış fiyatını 3.5 lira olarak açıkladı. Şu anki ekonomik şartlar olsun gerek enflasyona inat olsun ekmeği tüketiciye 2.5 liradan satıyoruz. Bu aradaki fark nerden geliyor diyorsanız üreticiden direk tüketiciye satıyoruz. Bunun haricinde 'de Pazar günleri askıda ekmek ve ücretsiz ekmek dağıtım kampanyamız devam ediyor. Ekmek günlük bir tüketim diğer satanlarla aramızda 1 liralık bir fark var. Ekmeği ucuza sattığımız için vatandaşlardan bolca hayır duası alıyoruz. Aldığımız dualarla işimiz rast gidiyor. Kar marjı olarak cüzi karlar bize yeterli geliyor. Hammadde ve çalışanlarımızın maaşlarını çıkardığımız zaman fazlası karda gözümüz yok. Dünyada ve Türkiye'de şu an bir kriz yaşanıyor bizde toplum olarak haksız kazanç elde etmek gibi bir sevdaya girdik. Herkes fırsatı ganimete çevirmeye çalışıyor. Biz tam tersine fiyatlara dur diyoruz ve normal fiyatlarında altına veriyoruz. Bu da tüketicinin hem sempatisini hem de ilgisini çekiyor. Nasip olursa bu hizmet ömrümüz yettiği sürece devam edecek" ifadelerini kullandı.