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Son dakika haberi | Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son dakika haberi | Enerjide acele kamulaştırma kararları

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın, Bartın, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Giresun, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta yapılacak enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim Aş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "Aydın-Denizli Otoyolu ile Kesişen 8 Adet Enerji İletim Hattı Deplase Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların da direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Aydınkonak Trafo Merkezi Projesi", "154 kV Akalın Trafo Merkezi Projesi" ve "400 kV Yeşilhisar Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi" kapsamında da bazı sahalara isabet eden taşınmazlar acele istimlak edilecek.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler Son Dakika

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