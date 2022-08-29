Son dakika haberi! DeFacto, Kazakistan'daki 32'nci mağazasını açtı
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Son dakika ekonomi haberi: DeFacto, Kazakistan'daki Aktau Mall New'de yeni mağazasının kapılarını açtı.
DeFacto, Kazakistan'daki Aktau Mall New'de yeni mağazasının kapılarını açtı.
DeFacto'nun 1401 metrekarelik yeni mağazasında, kadın, erkek, bebek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra spor severlerin tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan ürünler de yer alıyor.
Yurt içi ve yurt dışında 500'ü aşkın mağazaya sahip olan DeFacto, Aktau Mall New'de açtığı yeni mağazasıyla Kazakistan'daki mağaza sayısını 32'ye çıkarmış oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi