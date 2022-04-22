Son dakika haberi... DeFacto, globaldeki yeni mağaza yatırımlarını sürdürüyor

Globaldeki yeni mağaza yatırımlarını devam ettiren DeFacto, Lübnan'da dördüncü mağaza yatırımını gerçekleştirdi.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025 yılında 180 ülkede faaliyet gösteren global moda markası olma vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yaptığı yeni mağaza yatırımı ile globalleşmeye devam eden, 2022'de yurt dışında 50'ye yakın mağaza açmayı hedefleyen DeFacto, ekonomik ve kültürel gelişimi ile dikkati çeken Saida'da yeni mağazasını tüketici ile buluşturuyor.

Lübnan'da dördüncü mağaza yatırımını gerçekleştiren şirket, yaklaşık 800 metrekare büyüklüğündeki yeni nesil mağaza konsepti ile tüketicinin karşısına çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Alternatif Satış Kanalları & İş Geliştirme Genel Müdürü Serdar Ersoy, bu yatırımla birlikte 2025 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

DeFacto olarak bugün güçlü mağazacılık ve e-ticaret yatırımlarıyla 93 ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Globalleşme stratejimiz dahilinde hedefimiz 2025 yılında 180 ülkede varlık göstermek. Bu doğrultuda bu yıl içerisinde yurt dışı pazarlarda 50'ye yakın yeni mağaza yatırımı gerçekleştireceğiz. Hedef pazarlarımızdan Lübnan'daki dördüncü yatırımımız bu anlamda önem taşıyor. Ülkenin tarihi ve kültürel mirası ile dikkat çeken ve ticari anlamda güçlenen şehri Saida'daki mağazamızın buradaki hızlı gelişime katkı sunmasını ve bölgedeki tüketicileri 'ulaşılabilir moda' ile buluşturmasını hedefliyoruz."