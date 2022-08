Son dakika haberi... Bu meyveyi yetişmek için serasına kamera sistemi ve soba kurdu

Son dakika haberleri: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Talih ailesi, iklim olarak sıcağı seven tropikal meyve üretiminde ilk hasadı yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Talih ailesi, iklim olarak sıcağı seven tropikal meyve üretiminde ilk hasadı yaptı. İklim olarak sıcak seven tropikal meyveler donmasın diye kamera sistemi taktırdı, karşısına derece koyarak hava sıcaklığın eksi 1 düştüğünde serasında soba yakıyor.

Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ve 'pitaya' ismiyle de bilinir ejder meyvesini eken Talih ailesi gözü gibi baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı yapıldı. Ana vatanı Meksika, Orta ve Güner Amerika olan ejder meyvesini 2019 yılında eşinin merakı ile başladığı 2021 yılında a ilk dikimini gerçekleştirdiğini anlatan Ahmet Talih, "Merak ile başladığımız bu üretime meyveyi şuanda üretmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu meyveyi çok araştırdık, Türkiye'de en çok üretilen Mersin'in Anamur ilçesine giderek yerinde inceledik. 2021 yılının Nisan 15'inde dikimimizi gerçekleştirerek, bir yıl sonucunda Allah'ın izni ile ilk meyvemizi almak nasip oldu" dedi.

"Faydaları saymakla bitmiyor"

Ahmet Talih, meyvenin faydaların saymakla bitmediğini, bu konuda bilimsel araştırmalar yapıldığını anlatarak, "Rakım uygun, rekoltesi yüksek bir meyve. Faydaları çok fazla. Kolon kanserine etkisi var, göz sağlığına faydalı bir meyve. İstanbul Üniversitesi bunun yoğun bir araştırmasını yaptı, sonuçlarını halkla da paylaştı, medyayla da paylaştı. Memleketimizde oluyor. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ederim" dedi.

"Kilosu 80 ile 100 lira arası satılıyor"

Ejder meyvesi üreticisi Ahmet Talih, açıklamasının devamında, "Burası 173 metrekare bir alan. Beyaz, kırmızı ve mor çeşitleri olarak toplamda 350 adet fidanımız mevcut. Şuanda kilosu 80-100 TL arasında gidiyor kilosu. Bunun ilk yılında bu kadar adede ne kadar vereceğini tam bilmiyorum. Şuan kayıt altına alıyorum. Tabi bu her sene çarpı iki. 150 kiloysa seneye 300 kilo. Rekoltesi fazla bir meyve yani" dedi.

"Hedefim Osmaneli'nde muz yetiştirmek, denemelerimiz sonuç vermek üzere"

Talih, hedefinin Osmaneli'nde muz yetiştirmek olduğunu anlatarak, "Nasip olursa sırada muz var. Muzumuz da olursa Osmaneli'nde neden tropikal meyve seracılıkları olmasın. Muz, pasiflora, guavar bunların hepsini şuanda yetiştirmiş oluyorum şuanda ben. Seramızın içinde hepsi mevcut. Muzumuz şuanda büyüdü ve göbek çıkarmaya başladı. Nasip olursa 15-20 gün içerisinde onu da bekliyoruz" dedi.

"Hava sıcaklığı eksi 1'e düşünce koşarak seraya geliyorum ve sobayı yakıyorum"

Bu meyveyi yetiştirene kadar birçok zorluk yaşadığı anlatan Ahmet Talih, "Bu üründe en büyük sıkıntımız tabi bölgedeki kış şartları. Kış ayında sobamızı yakarak buradaki hava sıcaklığının eksi 1'e düşmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Kamera sistemlerim var iki tarafta. Kameraların karşılarında derecelerimiz var. Gece telefondan takip ederek, gece 3'de 4'de artık ne zaman eksi 1'e düşerse gelip can kurtarıcımızı hemen ateşliyoruz. Gerekli ortamı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"8 ay gözümüz gibi bakıyoruz"

Talih son olarak, "Bunun hasadı Temmuz ayında başlıyor, Aralık ayına kadar. 4 dönem devam ediyor. 8 ay gözümüz gibi bakıyoruz. 4 ay ürün alıyoruz. Zaten en büyük insana mutluluk veren 8 ayın sonunda 4 aylık mutluluk, insanın her şeyini bitiriyor tabii ki" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK