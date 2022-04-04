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Son dakika haberi! Bolvadin'de dev yatırım protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi! Bolvadin'de dev yatırım protokolü imzalandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımlar devam ederken, ilçede son olarak 6 firma ile 43 milyon TL'lik yatırım anlaşması imzalandı.

Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımlar devam ederken, ilçede son olarak 6 firma ile 43 milyon TL'lik yatırım anlaşması imzalandı.

Bolvadin OSB'de özel sektör tarafından 43 milyon TL bedelle yapılacak ve 110 kişinin iş sahibi olacağı 6 fabrika müjdesi Kaymakam Taner Bolat'tan geldi. Yatırım anlaşmaları Kaymakam Bolat, OSB yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı. Protokol töreninin ardından konuşan Kaymakam Bolat, yatırım sürecinin baş mimarının Vali Gökmen Çiçek olduğunu belirterek, Bolvadin'de vatandaşların yatırımcılar ile atılan imzaların ne zaman fabrika binalarına dönüşeceğini sürekli sorduklarını vurguladı. Yaz aylarında ilk fabrikaların gözle görülür şekilde OSB'de yükselmeye başlayacağını, yatırımcıların da bir an önce faaliyete geçmek için tüm çalışmaları yürüttüklerini belirten Kaymakam Bolat, yakın zamanda yeni istihdam haberlerinin müjdesini de vereceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Bolvadin'de dev yatırım protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Türk Lirası, Karahisar, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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